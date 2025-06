Villa Cuturi a tinte noir. De Giovanni a colloquio con Gori e De Cataldo

Sta avendo grande successo di pubblico la quarta edizione del festival ’Lungomare da leggere’, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa e con il sostegno di istituzioni regionali e provinciali, e diretto dallo scrittore Marco Vichi. Dopo le presentazioni dei libri di Fabio Genovesi e dell’ospite internazionale Irvine Welsh, che hanno stregato il pubblico di lettori, curiosi e turisti, anche il sabato si annuncia di grande livello e interesse.

L’incontro con l’autore, infatti, alle 21.30, a Villa Cuturi, vedrà come protagonista lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo Maurizio De Giovanni. De Giovanni, napoletano doc, è l’autore di libri in serie di grande successo, in gran parte approdati anche in Tv, che hanno come protagonisti il commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Sara. A dialogare con De Giovanni sul suo ultimo romanzo, ’Il pappagallo muto’ (una nuova storia con protagonista Sara), saranno altri due noti scrittori di successo, Giancarlo De Cataldo e Leonardo Gori.

In precedenza, alle 19.15, sempre a Villa Cuturi, i volontari di LaAV leggeranno brani dal libro ’Nel mare ci sono i coccodrilli’ di Fabio Geda. Alle 20.30, in piazza Betti, torneranno gli studenti del Liceo Palma per intrattenere il pubblico con la loro musica, mentre alle 21.30 in piazza Pellerano si terrà lo spazio bambini a cura di Alfonso Cuccurullo con le ’Letture a testa in giù’. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.