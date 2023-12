Viaggio tra le storie delle donne internate a Maggiano

Il Museo Guadagnucci collabora dal 16 dicembre al 7 gennaio alla mostra “Donne internate a Maggiano. L’arrivo di Mario Tobino e le libere donne (1943 – 1952). Il percorso espositivo, a cura di Alessandra Celi, Giulia Talini e Luciana Vietina metterà in mostra i risultati di una ricerca dedicata alle vicende dell’internamento femminile presso l’ospedale psichiatrico di Maggiano (Lucca) nato da un’idea di Alessandra Celi e Luciana Vietina e realizzato grazie al sostegno di Soroptmist International Club Apuania e della Fondazione Tobino. L’attività didattica scaturita dal progetto si è realizzata grazie al bando della Regione Toscana “Progetti educativi zonali”. Partendo da parole chiave come pandemia, fragilità e pregiudizio, gli studenti hanno potuto individuare analogie fra la loro realtàmondo e quello delle donne internate. A questo si è affiancata la lettura del volume di Mario Tobino, Le libere donne di Magliano, a settanta anni dalla pubblicazione, e la scelta di brani che poi sono stati interpretati e costituiscono i podcast del percorso espositivo. Il progetto, che ha previsto un’accurata indagine nelle cartelle cliniche e in altri fondi conservati negli Archivi di Stato di Lucca e Massa e nell’Archivio Storico della Provincia di Lucca, si è focalizzato sulle modalità dell’internamento femminile rispetto a quello maschile. Alla ricerca in archivio ha partecipato anche Rita Bonini, presidente di Soroptmist Apuania e medico cardiologa, sensibile alla medicina di genere e, in questo caso, alle molte storie di donne chiuse fra le mura di un ospedale psichiatrico nei tempi difficili della guerra e del Dopoguerra. Il percorso espositivo avrà inizio dal museo Guadagnucci per poi svilupparsi e concludersi a Villa La Rinchiostra e sarà arricchito dell’apporto del Fondo dell’artista Fidia Palla, conservato dalla nipote Giulia Talini. Il 16 a Villa La Rinchiostra e museo Gigi Guadagnucci si inaugura il percorso, il 19 alle 10 sarà la volta degli studenti delle scuole del territorio, poi il 20 alle 17 la presentazione del percorso con la partecipazione di Maila Coltelli, psicologa, psicoterapeuta con interventi musicali di Veronica Pucci, arpista e letture di Nicole Alari ingresso gratuito.