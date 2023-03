Viaggio nella storia sul treno del ’Paziente inglese’ La Croce rossa apre le affascinanti carrozze

MASSA

Sabato e domenica saranno due Giornate Fai di Primavera”. Questa 31ª edizione offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. Per l’occasione, il Gruppo Fai dei Volontari della provincia aprirà il Treno Ospedale Centoporte con la collaborazione e il supporto della Croce Rossa Italiana e del Codam Marina di Massa. Il treno, visitabile proprio all’interno del Corpo Militare Cri di Marina di Massa, risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è ancora oggi allestito con gli arredi, attrezzature e vettovaglie originali del tempo. Alcune scene del film ’Il paziente inglese" di Anthony Minghella sono state ambientate proprio in queste carrozze a dimostrazione di come rappresenti ancora oggi un esempio tangibile e intatto dell’operato della Croce Rossa Italiana durante le due guerre mondiali. "La nostra missione, come volontari Fai – spiega Samantha Montesarchio, capogruppo del gruppo Fai – è quella di valorizzare il più possibile i beni culturali del nostro territorio favorendo l’accesso anche e soprattutto a quelli che non sono normalmente fruibili proprio come il Treno Ospedale, che apriremo quest’anno, perché sito all’interno di un’area militare. Questo bene rappresenta un unicum nel panorama europeo perché è uno dei pochissimi treni utilizzati dalla Croce Rossa, se non l’unico, le cui carrozze sono state preservate nella loro totale interezza sia esternamente che internamente". Le visite saranno sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con prenotazione.