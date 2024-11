Viadotto di Gravagna. Stop al traffico veicolare per lavori di demolizione

Notti di lavoro al viadotto Gravagna sulla tratta A15 Parma - La Spezia nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione si rendono necessarie temporanee chiusure notturne al traffico veicolare del tratto tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22 di martedì 5 novembre prossimo alle 5 di mercoledì 6 e dalle 22 di mercoledì 6 alle 5 di giovedì 7 Novembre. Il viadotto Gravagna si trova in Toscana, in provincia di Massa Carrara nel comune di Pontremoli. L’opera si colloca sulla autostrada A15 tra il casello di Berceto e quello di Pontremoli, in prossimità della galleria di Valico che separa la Toscana dall’Emilia Romagna. Gli itinerari alternativi previsti saranno i seguenti: i veicoli provenienti dalla Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati ad uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SP 31 in direzione Parma, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto. Tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t sarà obbligatorio uscire al casello di Pontremoli, potranno percorrere la SP 31, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione Parma e si consiglia di rientrare in autostrada alla stazione di Fornovo. I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la SP 114 in direzione Berceto, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione La Spezia, imboccare la SP 31 per rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli. Per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre la SS 62 in direzione La Spezia, percorrere la SP 31 e rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli. Alla fine del giugno scorso è stata avviata la prima fase della demolizione con l’esplosivo C4 di tre archi metallici che sostenevano gli impalcati della carreggiata nord del viadotto. La complessa opera ha una durata di 18 mesi per ogni singola carreggiata e richiede lo smontaggio con la stessa successione con la quale l’opera è stata a suo tempo costruita, per poi procedere al rifacimento degli impalcati, uno per volta. Il viadotto Gravagna è un’opera con oltre cinquant’anni di vita, concepita in un periodo storico in cui l’ingegneria italiana sperimentava nuovi modelli costruttivi, sempre più arditi, alcuni dei quali hanno evidenziato nel tempo caratteristiche migliorabili di varia natura; le opere, inoltre, erano originariamente adatte a sopportare volumi di traffico sensibilmente inferiori a quelli attuali. E’ importante l’ impegno di Salt per l’ammodernamento della Parma – La Spezia con un investimento di circa cento milioni di euro nel 2023 e ulteriori centoventi milioni nel 2024 con circa 250 lavoratori coinvolti tra maestranze di Salt e addetti di terze ditte. Oggi molte infrastrutture possono essere demolite e sostituite, ma anche aggiornate grazie a nuovi tipi di calcestruzzo che possono renderle anche antisismiche. N.B.