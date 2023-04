Viabilità e sicurezza Una nuova rotatoria per il Villaggio San Luca Guerra al degrado

Villaggio San Luca: approvato il progetto definitivo della nuova rotatoria. La nuova infrastruttura costerà mezzo milione di euro e cambierà una volta per tutte la viabilità nella zona di Bonascola. La nuova rotatoria all’intersezione tra via Provinciale Carrara Avenza e via Villaggio San Luca è un passo più vicina. Oggi la giunta ha approvato il progetto definitivo del primo lotto dell’intervento finanziato con fondi Pnrr di riqualificazione di villaggio San Luca.

Potranno così partire la progettazione esecutiva e, a seguire, l’aggiudicazione dei lavori. Con questo intervento si andrà non solo a migliorare la viabilità, ma si garantirà anche una maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. "Nel redigere questo progetto definitivo – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini – abbiamo dato precise indicazioni perché fosse garantita una maggiore sicurezza, per esempio con la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti, ma anche che la nuova rotatoria si sposasse nel migliore dei modi con il contesto urbano nel quale sarà inserita. Proprio su quella zona, lo ricordo, è previsto un investimento, sempre finanziato dal Pnrr, che riqualificherà dal punto di vista urbanistico l’intero quartiere. E’ già stato dato il via – prosegue l’assessore – alla progettazione definitiva per interventi sul vecchio campo sportivo e i giardini pubblici, dove sarà realizzato un centro sportivo e d’aggregazione, e sulla ex ludoteca in modo da restituirla pienamente alla cittadinanza per attività sociali". Da tempo Bonascola e l’intero quartiere reclamano interventi di viabilità per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti e importanti progetti contro il degrado di una delle zone più popolose del territorio comunale.