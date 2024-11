Via Roma, le vasche del sabato sera : "Ce lo chiedono gli stessi cittadini"

Dopo il grande successo della rievocazione delle vasche in via Roma, il Ccn ‘Vivi Carrara’ prosegue con le iniziative dedicate alla movida cittadina. E lo farà proprio riproponendo le vasche del sabato sera. Ma stavolta svecchiando lo struscio tanto di moda negli anni Ottanta e Novanta. Si parte già da questo sabato. La serie di eventi dedicati alle vasche si chiamerà proprio come il Ccn: ‘Vivi Carrara’. L’idea è quella di riportare gente in città, magari anche da Marina, Avenza e paesi a monte, proprio come accadeva nell’epoca delle vasche. "La gente – dicono dal Ccn – ci ha chiesto di proseguire proprio per il grande desiderio di stare insieme e di divertirsi".

Per questo ogni sabato bar e ristoranti proporranno degustazioni a tema. Al momento le proposte sono degustazioni di vini in base alla regione di produzione, bollicine e champagne, birre artigianali, cocktail e ponce caldi. Ogni locale abbinerà agli alcolici taglieri o piatti legati alle bevande proposte. L’idea di sabato scorso secondo il Ccn è stata vincente ed ha attratto numerose persone, che hanno voluto partecipare indossando l’abbigliamento tipico degli anni Ottanta. I commercianti hanno riproposto le vasche non solo per animare la città in un sabato sera di novembre, ma anche per mostrare alle nuove generazioni come ci si divertiva semplicemente facendo avanti e indietro per via Roma. Un rinnovato spirito di unione che aveva già dato i suoi frutti con le varie feste ideate per l’estate, che hanno riempito strade e locali. Il Ccn punta a ripopolare la città di persone come negli anni Ottanta, e lo farà puntando sul binomio cibo e bevande. Nonostante sia a Fossola ha voluto partecipare alla rievocazione delle vasche anche il forno di Giorgio Dazzi, che sabato a omaggiato i partecipanti offrendo circa trecento bomboloncini. Alle iniziative di ‘Vivi Carrara’ hanno aderito il bar Leon d’Oro di piazza Alberica, il Caffè Crema di via Roma, Le Logge e il Grizzly di piazza Alberica, Merope’s SteakHouse di via Ulivi, pizzeria Tognozzi di via Santa Maria, pizzeria Margherita di via Manzoni, bar Arlecchino in galleria D’Azeglio, bisteccheria pizzeria Cammi Cammi di via Verdi, bar La Borsa di via Roma e ‘Na ‘Ringa ‘n do’ di via Carriona.

Alessandra Poggi