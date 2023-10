Via Marina, no ai camion. Si chiede il divieto

Per i residenti di via Marina l’ordinanza sulla nuova circolazione "è inutile". Dopo le numerose proteste dei residenti, che da anni contestano il passaggio dei camion nel centro di Avenza, dove ci sono un asilo, una scuola e una biblioteca, il Comune ha disposto un senso unico in direzione monti mare in via Carriona, nel tratto compreso tra via Giovan Pietro e via Covetta, e un senso unico ponente levante (Sarzana Massa) nel tratto che collega via Marina a via Carriona. I residenti hanno scritto una lettera all’assessore Elena Guadagni dove le spiegano che si tratta di un provvedimento inutile. "Come mai i residenti di via Carriona sono stati ascoltati e noi no, nonostante i reclami e le denunce. Forse conterà di più la parola di un imprenditore che quella di un gruppo di residenti delusi e arrabbiati. Da anni protestiamo per il pericoloso e intenso traffico di camion carichi di blocchi di marmo che transitano in via Marina". Un problema più volte segnalato anche dai numerosi genitori e nonni che ogni giorno accompagnano i figli a scuola. L’assessore Guadagni in via Marina ha fatto mettere anche il limite di velocità di 30 chilometri orari, ma per i residenti non elimina il problema dei bisonti del marmo.