Via le erbacce. Nausicaa al lavoro

Nausicaa al lavoro per eliminare le erbacce che hanno invaso la città dai monti al mare scatenando le proteste dei cittadini. Ad annunciarlo è la stessa azienda municipalizzata. "In merito allo sfalcio dei cigli nel centro storico di Carrara, Nausicaa comunica che a supporto del programma del settore verde e arredo urbano – scrivono da Nausicaa –, dato anche che l’alternanza di sole e pioggia ha prodotto una vera e propria esplosione delle erbe infestanti a bordo strada, il settore igiene urbana ha predisposto una squadra aggiuntiva preposta agli sfalci che ha iniziato le operazioni di taglio dal 20 maggio scorso. Tra le strade interessate dal servizio, sulle quali lo sfalcio è già stato eseguito, vanno ricordate via Ulivi, via VII Luglio, via Solferino, via Mazzini, via Ceci, e i tratti di via Apuana, fino alla Lugnola e via Cavour, della quale manca il tratto in zona san Francesco".

Da Nausicaa spiegano anche come funziona il servizio di sfalcio. "L’attività di sfalcio e spazzamento coordinata da un capo zona viene svolta da una squadra composta da tre unità – proseguono dalla multiservizi –, munita di decespugliatore e attrezzatura per spazzare, ovvero scope e soffiatore. A supporto di tale azione interviene anche lo spazzamento meccanizzato, mettendo in campo una spazzatrice con uomo a terra. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane fino alla completa copertura di tutte le strade del centro di Carrara, che necessitano del servizio con l’obiettivo di preparare il centro città alle manifestazioni estive. Invitiamo i cittadini a pazientare, in attesa che il servizio raggiunga ogni strada e a segnalare eventuali necessità direttamente all’azienda – concludono da Nausicaa –, osservando contemporaneamente i divieti di sosta legati allo spazzamento, per permettere una pulizia più capillare".