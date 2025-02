Via i rovi da San Francesco. Inaugurata l’aiuola verde. Al centro l’opera di Ogata

Una piazzetta colorata, piena di verde e vivace. E’ stata inaugurata ieri, a San Francesco, la nuova piazzetta all’incrocio tra via Verdi e via Mauro Dell’Amico. Al ‘battesimo’ della piazzetta strappata ai rovi e al degrado, erano presenti la sindaca Serena Arrighi, la vice Roberta Crudeli, gli assessori ai Lavori pubblici Elena Guadagni, alla Cultura Gea Dazzi e allo Sport Lara Benfatto. Inapertura la scultura ‘Canto d’acqua’, che porta la firma di Yoshin Ogata.

L’area pubblica è stata rifatta e riqualificata e, tra alberi, arbusti ed essenze è stata posizionata l’opera del maestro giapponese, da anni all’ombra delle Apuane. Grazie a un investimento da poco più di 300mila euro coperto con fondi comunali, una delle principali porte d’accesso alla città ha ora un aspetto nuovo. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento è stata sostituita con una una combinazione di pietra arenaria di ‘Matraia’ alternata a liste decorative in marmo bianco. Spazio per piante di bosso, olivi e acero rosso. "Donazione che ho fatto col cuore - le parole lasciate da Ogata, al momento in Giappone - e sono grato che Carrara abbia accettato la proposta". "Voglio complimentarmi con gli uffici, con l’ingegner Giuseppe Marrani e con tutti i tecnici e gli operai che hanno realizzato questo lavoro. Questa piazza – ha aggiunto la sindaca Serena Arrighi – segna il primo passo per quella riqualificazione di Carrara Est che la città aspetta da anni. Nei prossimi mesi partiranno cantieri in molte strade vicine".

L’intervento sarà diviso in due lotti, con il rifacimento dei marciapiedi di via Cavour tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile, via Bartolini, via Cucchiari e via Buonarroti, mentre con il secondo su via Tacca, via Cattaneo e via Dell’Amico. Ancora il restyling di tutta via Verdi e dei marciapiedi di piazza Monzoni, via del Cavatore, via Solferino, via Chiesa, via Canova, via Sarteschi e via Monterosso".

"Oggi inauguriamo questa piazza, ma nel gli interventi sono tanti – aggiunge l’assessore Guadagni -. Dall’allestimento della tendostruttura al campo dei Pini ai nuovi pannelli per la recinzione del cantiere del Politeama, al cantiere per il muro di Città Giardino’, alla messa in sicurezza di via Elisa. Aggiudicato l’intervento per il sottopasso di Fossola e siamo in fase avanzata per l’assegnazione dei lavori della scuola ‘Giromini’".