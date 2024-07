Via Francigena: doppio incontro a Tresana e Aulla

Tornano le ’Serate Lunigianesi’ promosse dall’Istituto Valorizzazione Castelli. In questo weekend doppio appuntamento. Domani, alle 21, nel meraviglioso castello di Tresana, Sandro Santini (nella foto) parlerà di ’Vie Francigene in Lunigiana e il passaggio di Sigerico da Tresana’. L’incontro fa parte di un ciclo di conferenze che coinvolge il castello durante tutto il periodo estivo e che è curato dal comitato ’Tresana per la cultura’ e promosso e incentivato dalla Fondazione Maneschi. Domenica, invece, al Santuario della Madonna degli Angeli, ad Aulla, Riccardo Boggi proseguirà nella narrazione della viabilità storica trattando di ’Pellegrini, mercanti, briganti: accoglienza e pericoli sulla via francigena’. Due appuntamenti molto interessanti realizzati grazie alla collaborazione con i Comuni di Tresana e Aulla e con l’Associazione Manfredo Giuliani.