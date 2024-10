Via Cervara pericolosa : "Disagi per la primaria. La strada va riparata"

Via Cervara da oltre un mese è in condizioni pietose. Protestano i residenti e soprattutto i genitori degli studenti che frequentano la scuola primaria in quanto il disagio, essendo proprio davanti alla struttura scolastica, crea difficoltà. Il consigliere comunale Daniele Tarantino aveva già inoltrato una segnalazione ma, visto che a distanza di tempo non c’è stata risposta, sollecitato da residenti e genitori, ha presentato un’interpellanza urgente. "La situazione – sottolinea Tarantino – presenta evidenti rischi per la sicurezza stradale, in particolare durante gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Chiediamo, con urgenza, che vengano intraprese le necessarie misure per la riparazione della strada e la messa in sicurezza dell’area interessata, al fine di prevenire ulteriori danni e potenziali incidenti".