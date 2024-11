Via alle visite gratuite nelle farmacie comunali per la salute uditiva

Visite gratuite della salute uditiva nelle farmacie comunali: domani alla 1 di fronte al Tribunale di Massa e venerdì 15 alla 3 all’interno del centro commerciale MareMonti. Ogni giornata è dedicata alla prevenzione di patologie e disturbi uditivi. Difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma sono sintomi che possono indicare una condizione di ipoacusia. La visita consiste in un’analisi per quantificare lo stato di salute del canale uditivo attraverso una video otoscopia, un vero e proprio filmato in alta definizione dell’interno dell’orecchio, e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia. Verrà eseguito su prenotazione dalle 9,30 alle 12,30 (telefonare allo 0585/43668 per la farmacia 1 o allo 0585 253947 (farmacia 3), o direttamente in farmacia.