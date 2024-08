Via alle sfide sotto le stelle ‘The Night of Triathlon’ per quattrocento atleti

Ultimi preparativi a Marina di Massa per l’attesissima notte del triathlon. E’ stata presentata ieri in Comune la quarta edizione di "The night of triathlon", la manifestazione sportiva clou dell’estate massese organizzata dall’associazione Amici di Andrea, in programma sabato tra le acque del nostro mare e il lungomare di Marina. Presenti oltre agli organizzatori Mario Manfredi e Niccolò Menna, il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’assessore allo sport Roberto Acerbo. "Quando si parla di triathlon e di atleti formidabili come quelli che gareggiano in questa disciplina, lo spettacolo è assicurato – ha esordito il sindaco –. Siamo orgogliosi di ospitare questa nuova edizione, che insieme ad altre manifestazioni rappresentano uno dei punti forza della nostra amministrazione". A fornire i dettagli organizzativi e tecnici della competizione è stato Manfredi.

"La gara, una sprint silver inserita nel circuito della Federazione italiana triathlon, organizzata con l’associazione Tmc Triathlon Massa-Carrara e patrocinata dal Comune di Massa – ha spiegato il vice presidente degli Amici di Andrea – metterà di fronte gli atleti nelle tre classiche discipline, a partire dal nuoto in mare aperto intorno al pontile sulla distanza di settecentocinquanta metri, proseguendo con il ciclismo con un percorso di venti chilometri e la corsa podistica di cinque chilometri nel lungomare". Assente giustificato ieri, ma presente sabato alla gara, il presidente dell’associazione Andrea Aloi ha fatto sapere che "anche quest’anno con la partecipazione di cinquecento atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero abbiamo fatto centro". Quartier generale e punto di ritrovo degli atleti, dove a fine gara si svolgeranno le premiazioni, sarà come sempre Villa Cuturi. "La notte del triathlon insieme a Massa in forma sono le manifestazioni simbolo dello sport locale – ha ricordato l’assessore allo sport Roberto Acerbo – che attirano non solo atleti ma anche tanto pubblico, motivo per cui questi eventi godono di tutto il nostro sostegno".La presentazione è stata anche l’occasione per celebrare il successo la gara gemella di "The night of triathlon", esportata in Cina e disputata lo scorso fine settimana nella contea di Dingnan in provincia di Jiangxi. "Quattrocento gli atleti che hanno preso parte alle gare maschili e femminili di specialità nel continente asiatico – ha ricordato Manfredi, volato in Cina – ma ad occupare i podi maschili e femminili sono stati i triatleti di casa nostra". A partire da questa edizione la notte del triathlon prende il nome anche di "Memorial Viola Cinquini", in ricordo della giovane massese scomparsa prematuramente un anno fa.

Stefano Guidoni