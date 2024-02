Via alla ’White marble marathon’. Elenco di tutte le strade coinvolte

Tutto pronto per la partenza della gara White marble marathon, prevista per le 9 dal viale Colombo di Marina di Carrara. Il percorso è certificato Fidal, asfaltato e chiuso al traffico veicolare. Un circuito veloce prevalentemente costiero che passerà anche da Marina di Massa e dal Cinquale, sconfinando per circa un chilometro a Forte dei Marmi, per poi tornare indietro e terminare in tarda mattinata sempre sul viale Colombo. Le tre distanze di gara più brevi da 31, 21 e 10 chilometri passeranno solo in alcune delle strade previste dal circuito completo di 42 chilometri.

La maggior parte delle strade coinvolte riguarderanno soprattutto i comuni di Carrara e Massa, per un percorso sostanzialmente immutato rispetto a quello dell’anno scorso, che lo staff della White Marble Marathon ha deciso di mantenere visto l’apprezzamento degli atleti dopo la scorsa edizione. Dopo la partenza sul viale Colombo, le strade coinvolte nel Comune di Carrara saranno: via Rinchiosa, viale Vespucci, viale XX Settembre, via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale da Verrazzano e via delle Pinete.

A Massa giungendo sul viale delle Pinete le altre strade saranno: via Casola, via Casone (solo per la 21 chilometri) viale Lungomare di Ponente e Levante, viale Vespucci, Lungo Frigido di Ponente e di Levante, via Taberna Frigida, via Marina Vecchia, via Madonna del Golfo, via Fescione e via Fortino San Francesco.

Infine nella zona del Cinquale e Forte dei Marmi saranno coinvolte: viale Marina, via Cateratte, via Grillotti, via Gramsci, via Manzoni e viale IV Novembre. Le tre distanze di gara più brevi da 31, 21 e 10 chilometri passeranno solo in alcune delle strade previste dal circuito completo di 42 chilometri.