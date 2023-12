Via al terzo premio letterario “Città del Libro e della Famiglia”

È tutto pronto per l’avvio della Terza Edizione del Premio Letterario “Città del Libro e della Famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”. Le edizioni precedenti, che hanno registrato adesioni importanti, sia per quantità che per qualità dei testi in concorso, hanno portato all’attenzione del pubblico libri capaci di raccontare il quotidiano delle relazioni familiari per ciò che sono: luogo di crescita e di formazione dell’umano, pur nelle inevitabili contraddizioni che caratterizzano la vita. La nuova edizione del Premio si propone, ancora una volta, di segnalare quei libri che uniscono alla bellezza della letteratura i valori della solidarietà, della fratellanza, della promozione della crescita integrale della persona, che trovano nella dimensione familiare il luogo privilegiato in cui esercitarsi.

È una vocazione insieme culturale e sociale. I libri in concorso, infatti, consentono una riflessione più ampia sui temi che riguardano le famiglie: la paternità e la maternità, l’accoglienza, l’adozione, il perdono, la fragilità e la disabilità, l’attaccamento al territorio. Questa caratteristica rende il Premio “Città del Libro e della Famiglia” unico, perché le segnalazioni arrivano proprio da chi vive quotidianamente la realtà familiare che viene poi raccontata. Infatti, possono segnalare i titoli i Forum Regionali delle Associazioni Familiari, il Comune di Pontremoli, le associazioni, ma anche tutti i lettori residenti o domiciliati in Italia.

I libri devono essere editi in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. La segnalazione dovrà avvenire attraverso la scheda allegata al regolamento, scaricabile dal sito www.forumfamiglie.org, e inviata a [email protected] entro il 29 febbraio. La serata finale con la premiazione dei sei libri finalisti e la proclamazione del vincitore, come da tradizione, si terrà nella splendida cornice di Piazza della Repubblica a Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, sabato 6 luglio 2024.