Via al potenziamento della rete elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico in una porzione di territorio nel comune di Massa, con particolare riferimento alla cabina denominata “Mirteto” a alle linee limitrofe, che fornisce alimentazione elettrica all’area dell’omonima località, soprattutto Mirteto alto.

Si tratta di un’attività tecnica importante per la sostituzione della componentistica degli impianti, che risulta in parte danneggiata e che sarà rinnovata attraverso l’installazione di innovative apparecchiature automatizzate per garantire continuità del servizio elettrico grazie al completamento dell’automatizzazione della cabina e della linea collegata. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nella porzione di territorio interessata.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle 9 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze delle vie Torre Vecchia, Vitali, via Ponte Vescovo, via f.lli Grassi, via Foce, via Torregiano (pochi civici per ogni via).