La forza della cultura. Oltre 22mila presenze: "Il teatro Gugliemi riesce a parlare a tutte la platee"

La stagione di prosa del Teatro Guglielmi di Massa si conferma ancora una volta uno dei poli culturali più vitali della Toscana. Ad oggi le repliche effettuate, tra stagione di prosa, famiglie, ragazzi, rassegne collaterali e spettacoli fuori abbonamento, sono state 56 sulle 64 programmate che si protrarranno fino a fine maggio, per un totale di 20.222 presenze complessive. Di queste, 9.567 spettatori hanno acquistato biglietti singoli, mentre il resto è composto da abbonati, a testimonianza di un pubblico affezionato e costante.

Numeri importanti per un teatro a diretta gestione comunale, che raccontano non solo il successo della programmazione, ma anche la risposta entusiasta della città e del territorio. "Il successo della stagione appena conclusa - dichiara il sindaco Francesco Persiani - ci conferma che abbiamo lavorato nella direzione giusta. I numeri, la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico raccontano più di ogni parola la vitalità culturale della nostra città. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto capace di valorizzare il Teatro Guglielmi come luogo di cultura, incontro e crescita per tutta la comunità. Continueremo a investire con convinzione su questa strada". Anche l’assessore alla Cultura, Monica Bertoneri, sottolinea con orgoglio i risultati raggiunti: "Il Guglielmi ha saputo interpretare ed accompagnare i bisogni culturali della comunità, confermandosi uno spazio aperto, dinamico e inclusivo. L’alta partecipazione del pubblico, sia in termini di biglietti venduti che di abbonamenti, è il segnale più chiaro che il lavoro svolto va nella direzione giusta. Il Guglielmi è un luogo vivo, che sa parlare a tutti. Un sentito ringraziamento va al pubblico, sempre presente e partecipe, agli attori che con il loro talento hanno dato vita a emozioni indimenticabili, e a tutti gli addetti ai lavori che, con passione e professionalità, hanno reso possibile questa bellissima stagione".

Con spettacoli che hanno spaziato dalla prosa alla danza, dalla musica al teatro per le famiglie, il Guglielmi ha accolto pubblici diversi e numerosi, rinnovando la sua vocazione a essere un luogo di incontro, riflessione e bellezza. Un teatro comunale, vivo e inclusivo, che ha saputo interpretare con efficacia le esigenze culturali contemporanee e rinsaldare il proprio legame con la cittadinanza. I risultati raggiunti confermano la qualità delle scelte artistiche e organizzative e pongono solide basi per continuare a crescere, con lo stesso entusiasmo e la stessa cura, nelle prossime stagioni. La stagione è stata promossa e organizzata dal Comune, grazie all’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi. Un lavoro congiunto che ha dato vita a una proposta teatrale capace di unire qualità, varietà e partecipazione.