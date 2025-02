Via al corso di apicoltura con esperti di Toscana Miele

L’associazione ‘Toscana Miele’ organizza a Carrara, per l’intera provincia, il suo corso base di apicoltura: 12 lezioni dall’11 febbraio al 18 marzo. E’ rivolto a chiunque voglia conoscere il mondo dell’apicoltura, semplice curioso, appassionato, hobbista o aspirante apicoltore. Condotto da apicoltori e formatori esperti, si struttura in sei lezioni in aula il martedì sera (ore 21-23) nell’oratorio della parrocchia di Avenza a Carrara, e sei sul campo tra aprile e settembre nei fine settimana. Toscana Miele è l’associazione regionale di produttori apistici, accreditata dalla Regione, con oltre 800 soci dal 1991 sostiene valorizzazione e sviluppo dell’apicoltura. Info e iscrizioni: Marco 3807839721 o [email protected]