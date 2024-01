Via al cantiere nella scuola di Serricciolo. Due mesi di lavoro per la nuovo palestra

Presto la scuola di Serricciolo avrà anche una nuova palestra. Dopo i lavori di riqualificazione si è riaperto un altro cantiere. Per la ristrutturazione del complesso scolastico della frazione il Comune in passato aveva investito 904mila euro, di cui 665mila per il primo lotto relativo all’adeguamento sismico della struttura, 218mila per il completamento del corpo aule e 21mila destinati alle rifiniture esterne di decoro, alla riqualificazione della facciata e della pavimentazione esterna. L’inaugurazione il 10 gennaio 2022, in concomitanza con la ripresa dell’attività didattica: un traguardo importante per l’amministrazione comunale che aveva voluto consegnare alle famiglie una scuola all’avanguardia in termini di sicurezza sismica e riqualificazione, sicura e adatta alle esigenze di bambini e insegnanti. E, come chiesto dei genitori, è stato ottenuto il passaggio da tempo normale a tempo pieno.

Ora, entro un paio di mesi, sarà sistemata anche la palestra, adiacente al plesso scolastico. Un intervento diviso in due parti: prima i lavori nella palestra e negli spazi di collegamento con le aule (200mila euro di contributi regionali), poi la realizzazione di altri laboratori e dei bagni della palestra. I lavori sono appena cominciati e si concluderanno entro la fine dell’anno scolastico. "Un’altra promessa mantenuta dalla nostra amministrazione" commenta il sindaco Roberto Valettini. E il Comune ha anche appaltato i lavori per la palestra di Albiano.