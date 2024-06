Via ai servizi di prevezione per la sicurezza

All’avvio della stagione estiva, con l’incremento del flusso turistico sulla costa apuana, la questura di Massa Carrara intensifica i dispositivi di controllo del territorio, per prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità sia in città, a Massa, che lungo il litorale, che turbano la quiete pubblica e minano il benessere e la sicurezza delle persone. L’altra sera è stato svolto un ennesimo servizio di controllo straordinario del territorio definito ad ’alto impatto’, deciso in seno al Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposto dal questore Santi Allegra tramite apposita ordinanza. Il servizio è stato effettuato dalle volanti della questura, da personale dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale, della Capitaneria di Porto e del Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze.

In particolare, i controlli sono stati intensificati nelle zone di Marina di Massa, per il flusso turistico in aumento, e nella zona compresa tra via Zini e via Zolezzi, che negli ultimi tempi è stata interessata da episodi di vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività gli operatori hanno proceduto all’identificazione di 111 persone, di cui 10 gravate da pregiudizi di polizia, e al controllo di 56 veicoli. La presenza costante delle forze di polizia sul territorio mira a innalzare il senso di sicurezza percepita dai cittadini, aumentando i livelli di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa per garantire condizioni di civile e serena convivenza. I servizi saranno svolti anche nei prossimi giorni.