Via ai rimborsi alle famiglie per le spese di cani e gatti

Dopo il successo del bando per il contributo alle utenze domestiche, che ha permesso di sostenere 160 famiglie massesi, è stato lanciato un nuovo bando per rimborsare le spese veterinarie sostenute dalle famiglie con animali domestici. Due azioni diverse, unite da un unico obiettivo: garantire un aiuto reale a chi vive momenti di difficoltà economica. Il bando per il contributo alle utenze domestiche, pubblicato lo scorso 25 ottobre, si è concluso con successo. Contestualmente il Comune ha avviato un nuovo bando per rimborsare le spese veterinarie sostenute nel 2024, a sostegno delle famiglie che condividono la propria vita con animali domestici. Questi i numeri del Bando utenze domestiche. Beneficiari: 160, budget totale a disposizione 35.018 euro,  contributo massimo 160 euro, importo medio per beneficiario 147,46 euro. Questi invece i requisiti per il Bando spese veterinarie: residenza nel Comune da almeno un anno, possesso di un cane o un gatto regolarmente iscritto all’Anagrafe regionale Toscana degli animali d’affezione, spese veterinarie documentate e sostenute nel 2024, Isee non superiore a 9.360 euro.

L’assessore alle politiche sociali, Francesco Mangiaracina, sottolinea l’importanza dell’impegno dell’amministrazione: "Il successo del bando utenze a sostegno di 160 famiglie massesi e il lancio del bando per le spese veterinarie – dice – confermano la volontà dell’amministrazione di rispondere con tempestività e concretezza ai bisogni della comunità. In un contesto economico difficile, proprio nei giorni in cui, in collaborazione con diversi enti del Terzo settore, abbiamo avviato un Piano emergenza freddo dedicato ai soggetti senza dimora presenti sul nostro territorio, l’attenzione verso chi vive situazioni di vulnerabilità rimane una priorità assoluta, con interventi che uniscono sensibilità e azione concreta".