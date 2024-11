Vetrina per Sanlorenzo in Florida

Successo per Sanlorenzo al Fort Lauderdale International Boat Show, in Florida, il più importante e grande salone nautico in acqua del mondo. L’azienda ha messo in mostra ben 7 modelli fra i più rappresentativi della Sanlorenzo e del brand Bluegame. La presenza al Fort Lauderdale Boat Show conferma l’impegno di Sanlorenzo – che, lo ricordiamo, ha sedi a Massa, La Spezia, Ameglia e Viareggio – nel mercato americano, una regione che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di crescita internazionale e che il gruppo presidia con Sanlorenzo Americas, lo storico ’ambassador’ della maison. Il prestigioso salone nautico in Florida ha fatto registrare la presenza di oltre 100mila visitatori.

In Florida era presente anche Baglietto, che è tornato a Fort Lauderdale dopo l’ingresso a giugno di Tommaso Bilotta come suo riferimento negli Usa. Una presenza istituzionale in una location d’eccezione: nelle tre giornate del salone nautico il team Baglietto è stato presente nella ’High tides lounge’ sulla piscina del Bahia Mar Hotel, nel cuore del Fort Lauderdale Boat Show, in un contesto diverso, fuori dal caos del salone, confortevole e rilassante. "Quest’anno abbiamo deciso di presenziare alla fiera in un contesto meno formale ma per questo forse più idoneo ad accogliere clienti, broker e amici", ha detto il direttore commerciale Fabio Ermetto. Il cantiere Baglietto ha 2 sedi produttive, a La Spezia e a Carrara.

L’altra grande azienda nautica della provincia, Italian Sea Group, è reduce dal successo alla 33ª edizione del Monaco Yacht Show, l’appuntamento più prestigioso del settore dedicato ai superyacht e ai megayacht che anche quest’anno ha registrato un’affluenza di oltre 30.000 visitatori, tra cui armatori, potenziali acquirenti e brokers da tutto il mondo. Nel suggestivo Port Hercule, il gruppo di Giovanni Costantino ha presentato una selezione esclusiva di yacht a rappresentanza dell’eccellenza italiana nel design, nella tecnologia e nella costruzione. In particolare, il nuovo My Admiral JAS 66 metri, presentato in anteprima mondiale.