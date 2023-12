Vetri da togliere. La richiesta di Tacconi

Il day hospital cittadino cerca qualcuno per smontare le grandi vetrine di cristallo del quarto piano del Monoblocco. Come noto il reparto si sta preparando per traslocare al Noa e consentire i lavori di messa in sicurezza del centro polispecialistico Achille Sicari. "Il day hospital di Carrara sta traslocando al Noa – scrive la professoressa Tiziana Tacconi, ex docente di terapeutica artistica all’Accademia delle belle arti di Brera impegnata in reparto con il progetto ‘Ric-amiamo’ –. Vorrei togliere l’opera condivisa che è nella parete della sala d’attesa ma è protetta da cristalli, 4 pezzi da 1.50 per 3 metri. I cristalli antisfondo possono essere portati via da chi li toglie dal muro. La terapeutica artistica è un’arte condivisa che cura attraverso l’arte. L’opera che abbiamo realizzato rappresenta la circolarità, lo stare insieme, il costruire insieme l’opera. Si tratta di un atto d’amore e di una coralità autentica. Ogni singola opera è il frutto della libera interpretazione che accoglie tutti, anche un po’ spiritualmente, una sorta di Mandala". Per saperne, tel. 339 420. 98.31.