Veterane d’argento. Sfiorato il bis nel volley ai campionati nazionali

Medaglia d’argento per la sezione massese ’Bacchilega-Targioni’ ai Campionati nazionali dell’Unione nazionale Veterani dello sport. Un grande risultato ma è mancato il bis in quanto la squadra era detentrice del titolo tricolore di volley femminile. Nella trasferta di Pavia le ’ragazze’ allenate dal duo Cordiviola-Angelini si sono arrese alle siciliane di Carlentini, con cui da diversi anni si contendono il tetto d’Italia. Stavolta è andata male. Nella finale giocata al Palaravizza, la sezione Unvs siracusana ’Santa Tecla’ si è imposta per 2-0 al termine di un match combattuto, mentre la medaglia di bronzo è andata alle padrone di casa di Pavia, che si sono imposte per 2-0 nel derby lombardo con Milano. Nonostante la seconda piazza, alle veterane massesi, che continuano a stupire per valore tecnico, continuità e determinazione, anche in questa occasione è stato assegnato il premio ’Simpatia’.

La squadra massese ora è determinata a riportare il titolo italiano a Massa nel 2025. Comunque è stato un anno più che soddisfacente con il bis al torneo internazionale di pallavolo femminile Over 40, disputato in Piemonte, e il premio consegnato a Francesca Bertelloni nel corso della recente Giornata dello sportivo massese. A Pavia sono scese in campo: Vincenza Aliboni, Claudia Benedetti, Barbara Bertolucci, Francesca Bertelloni, Francesca Nicolini, Chiara Leri, Laura Frediani, Stefania Pilli, Alessandra Tomaino e Cristiana Zonca. Allenatrici Paola Cordiviola e Silvia Angelini. Lo staff è formato da Nicoletta Roni, Roberta Dadà, Stefania Piccinini, Cinzia ed Eliana Targioni.

Stefano Guidoni