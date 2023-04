Verso un’alimentazione sostenibile

Abbiamo intervistato genitori e nonni su come, nelle nostre famiglie, si ricicla il cibo avanzato dalle tavola per creare nuove ricette. Questo perché ogni giorno, nelle case italiane, viene sprecato moltissimo cibo e, spesso, senza pensare alle conseguenze gravissime che questo atteggiamento può avere sull’ambiente. Abbiamo capito che consumare con poca attenzione aumenta la domanda di cibo e che questa deve essere soddisfatta da allevamenti e coltivazioni intensivi che utilizzano molta acqua ed energia oltre che ad inquinare in vari modi l’atmosfera, e che la richiesta di prodotti fuori stagione provenienti da terre lontane, a causa del loro trasporto aereo o navale, fanno aumentare l’utilizzo di grandi quantità di carburante. Consumare cibo in modo consapevole e limitare gli sprechi può aiutare l’ambiente ed è un dovere che tutti noi, ragazzi e adulti, abbiamo. Per questo motivo abbiamo raccolto alcune ricette con le quali preparare gustosi manicaretti con un occhio al gusto e uno all’ambiente. Ecco le ricette.

Polpette in cesto di pane: prendere una pagnotta che ci è avanzata, privarla della mollica e cuocere in forno. Mentre il pane si secca mettere in una ciotola gli avanzi di carne avanzata e tritarli poi aggiungere un uovo, la mollica bagnata, del parmigiano e spezie a piacere. Cuocere le polpette con sugo al pomodoro e quando saranno pronte riempire la pagnotta croccante con sugo e polpette.

Frittata di pasta: prendere la pasta già cotta ma che non abbiamo mangiato, vanno bene gli spaghetti ma anche pasta mista, aggiungere due uova, del parmigiano e se si preferisce, aggiungere anche pezzetti di formaggio e di salumi avanzati; mescolare il tutto, aggiustare di sale e friggere in padella antiaderente con un filo d’olio.

Snack di riso: prendere il riso avanzato e metterlo in una teglia già rivestita con carta da forno; successivamente appiattire il riso con una forchetta fino a che non diventerà uno strato molto sottile poi condirlo con parmigiano e olio e infine infornare.

Riso o pasta pasticciati: prendere il riso o la pasta avanzati metterli in una teglia in vari strati e tra uno strato e l’altro aggiungere formaggio avanzato e il parmigiano e per chi lo vuole, besciamella, Dopo avere preparato più strati infornare per 10 minuti.

Salame di cioccolato: prendere zucchero, i biscotti avanzati e tritare poi aggiungere burro morbido, zucchero e un tuorlo. Dare all’impasto la forma di un salame e mettere in frigo a rassodare.