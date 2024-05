Verso ’Torano notte e giorno’. Un tesi di laurea alla Cattolica sulla kermesse artistica

Una tesi di laurea sulla manifestazione ‘Torano notte e giorno’, quest’anno ispirata al racconto di Roald Dahl e al celebre riadattamento di Tim Burton della ‘Fabbrica di cioccolato’. A realizzare lo studio sulla kermesse che nella scorsa edizione ha attirato oltre 15mila persone sono state le studentesse Rebecca Dell’Amico e Martina Zampolini della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica di Milano. La loro tesi ha analizzato nelle profondità per la prima volta sia i punti di forza della kermesse promossa dal Comitato Pro Torano, sia le sue debolezze raccogliendo i suggerimenti dei target e proponendo anche delle strategie di marketing.

Tra i punti di forza c’è proprio quello del pubblico, cresciuto a dismisura, con la kermesse di arte diffusa che oggi è capace di richiamare visitatori di età media tra i 40 ed i 50 anni, ma con una propensione, negli ultimi anni, complice la partecipazione di molti artisti dell’Accademia, di tanti under 30 con il 50,8% di questa fascia di pubblico. Il 90% di coloro che non risiedono nelle vicinanze della manifestazione hanno risposto al sondaggio delle due studentesse della Cattolica manifestando l’intenzione di voler visitare la kermesse, mentre i principali driver, le motivazioni, sono nell’ordine il cibo (27%), la musica (23,8%) e l’arte (20,4%). Le debolezze individuate dall’accurato lavoro di analisi invece appartengono alla comunicazione: sito internet ancora poco conosciuto (è attivo da meno di un anno), irregolare uso dei social e attività nei confronti della stampa. Fragilità che potrebbero essere superata con maggiori investimenti su rebranding, consumer marketing, ufficio stampa e social media.

"Ringrazio Rebecca e Martina per averci fornito con la loro tesi interessanti spunti di analisi per continuare nel percorso di crescita che Torano ha intrapreso ormai dal 2017 – commenta Emma Castè, la direttrice artistica di ‘Torano notte e giorno’ –. Siamo in presenza di informazioni e contenuti che ci saranno di grande aiuto e che ci permetteranno di migliorarci ancora. Il lavoro di Rebecca e Martina ha contestualmente confermato la grande curiosità e l’interesse da parte di un pubblico non di prossimità per Torano Notte e Giorno che dobbiamo imparare a raggiungere e coinvolgere".