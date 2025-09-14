Verso le regionali. La corsa di Muracchioli

È Benedetta Muracchioli la capolista per il Pd alle elezioni regionali. Con la candidatura di Benedetta Muracchioli, il Pd di Carrara si presenta compatto e determinato ad affrontare una campagna elettorale che guarda al futuro della Toscana. La carrarese Muracchioli ha 41 anni è avvocato civilista con una laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa. È consigliera comunale a Carrara, presidente della commissione Bilancio e partecipate e capogruppo in Provincia.

"Ringrazio il Partito democratico per la fiducia, in particolare il gruppo consiliare che mi ha sostenuta fin dall’inizio – commenta Muracchioli –. Un grazie speciale va al segretario regionale Emiliano Fossi per avermi affidato il ruolo di capolista, e a tutti i cittadini che mi hanno votato e sostenuto da quando ho deciso di intraprendere questa esperienza, che prima ancora di essere politica è per me un impegno civile e sociale".

"L’esperienza in Provincia mi ha permesso di sviluppare una visione più ampia delle necessità dei nostri territori – va avanti Muracchioli –, dall’alta Lunigiana fino alla Versilia. Credo che la nostra realtà debba essere maggiormente ascoltata e valorizzata e che non si possa prescindere da una visione sinergica e da una programmazione integrata.

In consiglio regionale – prosegue l’intervento – voglio portare la voce degli apuani e dei lunigianesi, affinché territori come i nostri non siano più considerati marginali, ma parte sempre più integrante dello sviluppo della Toscana. Credo in una Toscana che non lasci indietro nessuno – conclude –, dove crescita economica e giustizia sociale camminano insieme".

"Grande attenzione sarà rivolta alla difesa dei servizi pubblici, alla sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico e alla sostenibilità ambientale – aggiungono dal Pd di Carrara –. Nei suoi intenti, Benedetta mette al centro le priorità che toccano da vicino la vita delle persone: sanità, scuola, lavoro, ambiente, diritti sociali e politiche giovanili. Tra gli obiettivi principali c’è anche quello di rafforzare il peso della Provincia di Massa Carrara ai tavoli regionali".