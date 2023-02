Verde pubblico, pioggia di soldi in arrivo Super contratto affidato alla partecipata

di Daniele Rosi

Implementare le risorse per il controllo delle alberature. Questo l’impegno dell’amministrazione nel nuovo contratto quinquennale di Nausicaa sulla manutenzione e gestione del verde pubblico. Dopo un primo punto la settimana scorsa, in cui si era discusso dell’illuminazione pubblica, ieri nelle commissioni congiunte bilancio e lavori pubblici, presiedute da Letizia Carusi e Silvia Barghini, i vertici di Nausicaa hanno illustrato gli obiettivi per i prossimi cinque anni di gestione. Il nuovo contratto prevede un importo complessivo annuo di 1.168.978 euro mentre per il listino prezzi il riferimento è il listino della Regione con un ribasso del venti percento. "Si tratta di un contratto elastico – ha spiegato il dirigente di Nausicaa, Mikado Menconi – che viene incontro alle esigenze dell’andamento meteorologico in cui si potranno verificare le possibilità di estendere i controlli agli alberi e dare ampio risalto alla questione sicurezza, anche alla luce del downburst di agosto".

L’ingegnere Giuseppe Marrani ha inoltre spiegato come, rispetto al precedente contratto, ci sia la possibilità di inserire aree che prima erano escluse dalla manutenzione, cercando di rimanere sempre comunque all’interno dei costi. "Ci sarà spazio anche per le cooperative sociali – ha aggiunto la direttice generale Lucia Venuti – e nelle punte stagionali in cui servirà il massimo lavoro, useremo anche del personale a tempo determinato. Il downburst è stato un evento critico importante e questo ci ha fatto fare nuovi ragionamenti sulla sicurezza e il decoro urbano, che dovranno andare di pari passo".

Proprio in tema di sicurezza, l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni ha confermato che nel nuovo contratto, l’articolo 18 impegna il Comune a implementare e mettere delle risorse per il controllo degli alberi. Tra le proposte discusse, il consigliere Matteo Martinelli ha sollecitato l’importanza delle ripiantumazioni, anche grazie alle cifre a disposizione; mentre il consigliere Andrea Vannucci sollecita l’amministrazione a mettere in condizione Nausicaa d’avere risorse utili.