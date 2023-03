Verde pubblico Aperto un bando per la gestione

L’amministrazione di Montignoso ha deciso di appaltare la gestione del verde pubblico e scolastico per circa 100mila euro, da marzo fino a dicembre, attraverso un bando dedicato alle cooperative. Sono le 30 aree di intervento inserite nell’appalto, in parte dedicate a parchi, giardini, aree verdi di quartiere, aiuole spartitraffico, poi giardini di pertinenza delle scuole comunali, sentieri pedonali con taglio erbe infestanti cigli e scarpate di sentieri pedonali, strade e parcheggi. E’ previsto in particolare l’esecuzione dei tagli dei tappeti erbosi in parchi e aiuole con frequenza tale da contenere il più possibile la ricrescita. Al Castello Aghinolfi dovranno essere eseguite pulizie e rasature prima dell’apertura al pubblico, prevista ad aprile, poi a seguire con frequenza sufficiente per il mantenimento del decoro. Per il verde scolastico si prevedono tre tagli fra marzo e giugno e due tagli fra settembre e ottobre.