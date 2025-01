Venti le domande per l’erba sintetica dismessa

Il vecchio prato sintetico dello stadio ha un nuovo padrone, anzi dei nuovi padroni. Sono venti i soggetti che si sono aggiudicati gli 8mila metri quadrati del vecchio manto. In occasione dei lavori di adeguamento alla Serie B del terreno di gioco dell’impianto sportivo comunale di piazza Vittorio Veneto, è stato necessario dismettere il manto d’erba artificiale che nel corso del tempo aveva perso l’omologazione ed è stato sostituito con un nuovo prato sintetico. E così l’amministrazione comunale visto che l’erba era ancora in buone condizioni aveva deciso di regalare il campo verde che ha ospitato la storica promozione della Carrarese in B. Per questo nei mesi scorsi era stata fatta una manifestazione d’interesse per donare il prato. Le manifestazioni andavano presentate tassativamente entro il 4 dicembre. L’avviso era rivolto a soggetti privati, enti e associazioni senza scopo di lucro. Sono 20 le domande accolte dagli uffici comunali, in realtà sarebbero state 23, ma 3 sono state scartate perché fuori modello. Ognuno dei ‘vincitori’ però potrà ottenere anche più di 250 metri quadrato di prato, dal momento che le richieste non hanno raggiunto il limite degli 8mila mq. In totale le richieste hanno totalizzato 3.827 metri quadrati.