Ventaglio di marmo donato alla Provincia

È un ventaglio, simbolo delle imperfezioni che ognuno cela agli altri, l’opera in marmo donata dall’associazione La Rivincita alla provincia. "Palazzo Ducale si arricchisce di una nuova opera – ha dichiarato poco prima dell’inizio del consiglio provinciale Gianni Lorenzetti-. Una donazione fatta da un’associazione ’La Rivincita’ che collabora con la Provincia. Un ringraziamento speciale all’avvocato Carmen Federico, presidente dell’associazione, che lavora alacremente per valorizzare gli artisti locali e più in generale il nostro territorio con un occhio di riguardo verso la violenza di genere. Un impegno che oggi trova una sua concretezza anche grazie a questa splendida opera marmorea che ci è stata donata. Come Provincia – ha concluso – siamo orgogliosi di poterla esporre e di poter ulteriormente impreziosire questo luogo già simbolo della nostra cultura". La statua, realizzata dallo scultore Michele Monfroni, dal bozzetto pensato e disegnato dall’artista Manola Caribotti, vuole essere un contributo per combattere la violenza di genere, connesso al progetto evento ’Il ventaglio dell’imperfezione’. "Ho pensato quest’opera – ha dichiarato Manola Caribotti – perché volevo rappresentare, attraverso una scultura, un simbolo di un’armoniosa relazione tra la perfezione e l’imperfezione". Simbolicamente il ventaglio rappresenta il sacrificio rituale perché con esso si attizza il fuoco sacro ma in questo contesto, legato all’arte del flamenco, questo accessorio raffinato e senza tempo, diventa simbolo dell’affermazione di sé e di un processo di crescita interiore basato sull’autodeterminazione. "La statua – ha dichiarato la presidente Federico - è l’apice di un progetto evento iniziato lo scorso 25 novembre e arrivato ad oggi, dedicato a contrastare la violenza di genere e pensato per tutti ma in particolar modo alle scuole. Un progetto evento che ha iniziato a viaggiare da Massa a Pontremoli, Seravezza e che arriverà anche nelle sede istituzionali come quello della Camera dei Deputati dove approderà il prossimo 19 novembre e vi resterà fino al 23".