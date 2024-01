Venerdì 19 gennaio parte il ciclo di incontri

Partono venerdì 19 gennaio alle 18 al San Giacomo gli appuntamenti letterali dedicati alla differenza di genere organizzati dal Centro di documentazione ’Aldo Mieli’ in collaborazione con il Centro di Ricerca Politesse (politiche e teorie della sessualità), e la libreria ‘Nuova avventura’. Il primo incontro sarà la presentazione del volume ’L’ipotesi neocattolica: politologia dei movimenti anti – gender’ di Massimo Prearo, modera il dibattito Mirco Zanobini. Gli appuntamenti proseguono fino a maggio. Sabato 17 febbraio in biblioteca Lorenzo Bernini presenta ‘Il gender. Dieci interventi sul sessuale e sul politico’, modera Giovanni Campolo. Martedì 9 aprile all’ex San Giacomo Carlotta Cossutta, ’Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi’. Sabato 27 aprile ‘Suggerimenti per (futur?) genitori trans’ di Egon Botteghi. Chiude il ciclo Lorenzo Petrarchi ‘Rovine dell’amicizia’.