Vecchia auto piena di droga: trovata dal cane

Quel viavai nell’area verde intorno a piazza Paolicchi ha messo in moto in controlli della Questura, attenta a verificare tutte le segnalazioni dei cittadini che notano comportamenti sospetti vicino alle loro case. Lì alcuni cittadini extracomunitari arrivavano, si fermavano pochi minuti tra le piante e se ne andavano. I poliziotti sono arrivati e hanno battuto tutta la zona con un cane antidroga che ha richiamato la loro attenzione su un’auto parcheggiata in apparente stato di abbandono, senza assicurazione e con le portiere sbloccate. E la droga c’era, nascosta in due doppifondi costruiti ad arte e perfettamente occultati sotto i sedili. Nelle due botole c’erano 2 chili di cocaina e un etto di hashish che avrebbero fruttato agli spacciatori almeno 200 mila euro.