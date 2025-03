Variante Aurelia: al via i lavori per migliorare la viabilità a Massa

E’ con un video ’sul posto’, in corrispondenza dell’incrocio di fronte all’Ospedale del cuore, che il sindaco Francesco Persiani ieri pomeriggio ha annunciato quella che a tutti gli effetti può essere definita una grande svolta per la viabilità cittadina. "Da qui – ha detto Persiani indicando il tracciato – inizierà la realizzazione della variante Aurelia. La famosa variante Aurelia. E perché dico ’inizierà’? Perché il Ministero dell’ambiente e il Ministero della cultura hanno dato il via libera, approvando la Valutazione di impatto ambientale – ha spiegato Persiani – Dunque, a breve, nei prossimi mesi, verrà convocata la conferenza dei servizi di Anas che darà l’approvazione al progetto esecutivo. A seguire, dal progetto esecutivo prenderanno il via i lavori per l’esecuzione della stessa variante Aurelia. Ci sono oltre quaranta milioni che sono stati messi a disposizione e questo è il luogo da cui partirà la variante Aurelia". Poi il primo cittadino si è soffermato sul tracciato, spiegando che l’arteria stradale "aggirerà Turano evitando quindi tutto il passaggio di camion e di mezzi pesanti dal centro. E soprattutto – ha sottolineato – costeggerà la ferrovia all’interno e si ricongiungerà a via Carducci. E’ un’opera che stiamo aspettando da anni, finalmente siamo vicinissimi a vederla realizzata".

"E’ arrivata la firma, finalmente, da parte di Mic e Mase sulla decisione finale che chiude il procedimento di ’Via’ sulla variante Aurelia nel Comune di Massa – ha annunciato il deputato apuano della Lega, Andrea Barabotti – Si chiude in questo modo un lungo procedimento, necessario a specificare con chiarezza le ragioni per cui questa opera vada realizzata: un intervento da oltre 40 milioni, in parte già finanziato, che permetterà di mettere in sicurezza l’abitato di Turano, rendendo la viabilità nel comune più sicura e meno rumorosa. Anas è pronta sin da ora a convocare velocemente la conferenza dei servizi per passare dal progetto definitivo al progetto esecutivo – ha ribadito Barabotti – Un iter che siamo certi procederà in modo snello verso l’apertura dei cantieri, nel pieno interesse di tutto il nostro territorio: un reale cambio di passo dopo anni e anni di attesa".