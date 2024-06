Vandali bivaccano nella stazione. Rifiuti, danni e un cestino divelto

Hanno forzato una delle porte d’ingresso lato binari e una volta penetrati all’interno della stazione ferroviaria Fivizzano-Rometta-Soliera, sulla tratta Aulla-Lucca e posta a lato della coreografica piazza dei Parchi, ignoti vi hanno bivaccato lasciando lattine di birra e bottiglie di vino gettate alla rinfusa. Hanno poi lordato i servizi igienici nella struttura e hanno pure sradicato letteralmente dal piazzale dov’era infisso il cestino per la raccolta rifiuti. E’ questo purtroppo il poco edificante risultato di qualche notte brava messa in atto da qualche sconosciuto che ha pensato bene di vandalizzare la stazione. L’edificio è stato oggetto di importanti interventi, comprese le aree pertinenziali per ’funzioni d’interscambio’ modale per gli spostamenti e mobilità dolce al servizio del turismo, da parte del Comune. A fianco della stazione, è stata fatta ex novo pure un’area camper attrezzata con bagni, docce, punto acqua ed energia elettrica, con pozzetti di scarico, dove l’accesso è delimitato da una sbarra automatica. Quando tutta la struttura entrerà in funzione, viste le premesse, è auspicabile vi venga istituito un servizio di vigilanza. Roberto Oligeri