E' morta a 99 anni la partigiana Vanda Borgioli

Massa, 29 agosto 2023 - Aveva 99 anni Vanda Borgioli. Si è spenta dopo una vita intensa che l’ha vista combattere per la libertà del Paese con la Resistenza. Vanda era giovanissima quando la guerra la spinse a scegliere e si avvicino alla Resistenza, nella città di Carrara dove risiedeva, prima come staffetta e poi come partigiana combattente nelle formazioni della Brigata Garibaldi che operavano sui monti di Carrara. La sezione Patrioti Apuani Linea Gotica dell’Anpi ricorda che era una "fervente antifascista e democratica, conosciuta e stimata da tutti, in particolare nella Città di Carrara e nella frazione delle Villette, dove abitava è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa della Democrazia e dei valori della Resistenza".

Era una delle ultime testimoni della guerra di resistenza contro il nazifascismo di cui proprio in questi giorni si sono ricordate le stragi compiute sul territorio. L’Anpi di Massa esprime le proprie condoglianze ai figli, ai nipoti e alla famiglia, invitando a partecipare al funerale fissato oggi alle 16 nella chiesa di San Sebastiano a Massa. La salma di Venda Borgioli arriveràdall’obitorio nel Nuovo Ospedale Apuane dove la partigiana era ricoverata e si spenta a 99 anni. La nostra redazione si unisce alle condoglianze alla famiglia di Vanda Borgioli.