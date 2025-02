Valorizzazione di Fossacava. Nasce il modello virtuale

Il Comune di Carrara capofila del programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo. Un progetto che riguarda tredici Comuni toscani e prevede lo stanziamento di 25milioni di euro a fondo perduto su un totale di 83 milioni di euro. Carrara ha vinto 390mila euro presentando il progetto ‘Vis.gems’, che si propone di tutelare e valorizzare siti in roccia, monumentali o naturali, con tecniche di digitalizzazione (web 3.0, 4.0) per un turismo sostenibile, migliorando la fruibilità` dei siti attraverso tecniche digitali come la realtà` aumentata, virtuale o mista. Capofila dei tredici Comuni è la Regione Toscana, che in questo finanziamento ha fatto la parte del leone. Nello specifico il progetto presentato da palazzo civico, in estrema sintesi, riguarda la creazione di un modello virtuale di Fossacava.

Un modello che da un lato permetterà la tutela del sito archeologico di epoca romana, dall’altro la sua valorizzazione monitorando costantemente la condizione che riguarda la conservazione dell’area, con la possibilità di poterlo utilizzare da parte del pubblico. Un progetto ancora allo stadio embrionale e che sarà sviluppato nei prossimi mesi, ma la buona notizia è che sono in arrivo questi 390 mila euro di euro per valorizzare un luogo unico come quello di Fossacava, dove sono presenti numerose testimonianze di come si estraeva il marmo in epoca romana. In questo progetto trasversale il Comune di Carrara sarà affiancato in qualità di partners dai Comuni di Luni, Santa Luce, Pau, Fréjus (Francia, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), Corte (Francia, Corsica), tutti accomunati dalla presenza sul loro territorio di cave e miniere.

"Tra le principali finalità istituzionali il Comune di Carrara persegue la promozione del territorio e della cultura – si spiega nella delibera di giunta che accetta il finanziamento –, anche attraverso il sostegno ad attività promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati, che ne favoriscano la diffusione nei vari campi e settori e supportino il consolidamento della notorietà acquisita dalla città di Carrara e della sua capacità di attrarre pubblico da aree geografiche diverse". Un’occasione quindi per la comunità che guarda al turismo e alla cultura della nostra città, grazie ai finanziamenti arrivati con il progetto ’Vis.gems’.