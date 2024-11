Valdo Spini in consiglio a Massa

In occasione della Festa della Toscana, in programma sabato, l’ex ministro Valdo Spini sarà l’oratore ufficiale della cerimonia a Massa, nella sala del consiglio comunale. L’inizio delle celebrazioni è previsto per le 9.30. I saluti di apertura saranno del sindaco di Massa Francesco Persiani, del presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato e del consigliere Eleonora Cantoni. "Intervengo volentieri a Massa - sottolinea Spini –, provincia all’estremo nord della Toscana, proprio a significare che non vi debbano essere Toscane a due velocità e che la storia così peculiare della città di Massa e della sua provincia vanno pienamente inserite nella storia della Toscana".