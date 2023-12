Vaccini gratuiti ad Aulla e Avenza

Domani ad Aulla e venerdì ad Avenza. Sono questi i centri vaccinali della provincia dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il nuovo vaccino contro il Covid e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili, grazie ai due ’open day’ che Regione e Asl hanno organizzato per spingere la campagna vaccinale. Domani il centro di Aulla, in piazza della Vittoria (al distretto sanitario), sarà aperto dalle ore 8 alle 13. Venerdì il centro vaccinale di Carrara-Avenza, in via Campo d’Appio (distretto sanitario), sarà aperto dalle ore 9 alle 13. L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid, con il nuovo vaccino aggiornato, è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali è raccomandata dal Ministero della Salute. Sarà offerta come detto anche la vaccinazione antinfluenzale.