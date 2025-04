’Vacanze cristiane’ all’Ostello del borgo. Verso la riapertura

Visita altamente positiva, quella effettuata nello scorso venerdì da parte di una ristretta delegazione (nella foto) proveniente da Francoforte sul Meno in Germania all’Ostello di Filetto, in Comune di Villafranca. La delegazione di una struttura vicina alla Chiesa Evangelica tedesca che organizza ‘vacanze cristiane’: viaggi per gruppi di chiese, circoli religiosi e associazioni. Nel nostro caso, l’Ostello di Filetto è piaciuto moltissimo ai visitatori tedeschi per la sua originalità con il maestoso portico e la presenza dell’antico selciato medievale, nel contesto di un borgo, Filetto appunto, magnifica borgata medievale giunta ai giorni nostri così ben conservata, dotata inoltre della grande area verde rappresentata dalla Selva.

La finalità è di farvi alloggiare gruppi di tedeschi in vacanza durante i mesi estivi, giovani adolescenti e adulti per il periodo delle ferie scolastiche in Germania, da giugno a settembre. Una forma di turismo particolare, su base collettiva, comunitaria e sociale, organizzata da religiosi. Indubbiamente un flusso turistico che inizierà ormai nel 2026 e che nella bella stagione porterà in questa zona centinaia e centinaia di ospiti d’Oltralpe, desiderosi di conoscere sotto ogni aspetto gli antichi cammini processionali percorsi dai pellegrini nei secoli scorsi per giungere a Roma. Vi è inoltre il desiderio, da parte degli ospiti, di trovare in questo genere di strutture luoghi di silenzio dove restare in preghiera e meditazione. E il nostro territorio, così ricco di storia, costellato da piccoli borghi immersi fra la natura a tratti selvaggia delle nostre colline e montagne, è l‘ideale per ospitare gli stranieri che giungono dal Nord Europa.

Roberto Oligeri