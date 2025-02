Quando le vacanze si facevano in colonia, un festival sull’eredità di quei soggiorni estivi. Appello agli ex lavoratori

Marina di Massa, 26 febbraio 2025 – Dal 6 al 13 aprile Marina di Massa ospiterà “Post-Colonia. Festival di architetture e immaginari in transizione”, un evento interdisciplinare dedicato alla riflessione sull’eredità delle ex colonie del litorale, oggi in gran parte abbandonate. Il festival si svolgerà presso l’ex Torre Fiat, oggi Torre Marina, un osservatorio privilegiato tra le Apuane e il mare, che diventerà il fulcro di un confronto internazionale su architettura, arte contemporanea, ecologia, innovazione sociale e usi transitori degli spazi. L’iniziativa nasce dal desiderio di un gruppo di professionisti del mondo dell’arte e della cultura – nati e cresciuti qui e attivi altrove – di restituire valore al patrimonio del proprio territorio. Tra i promotori, Francesca Mazzocchi (presidente di Lama Impresa Sociale, capofila del progetto) e i direttori artistici Martina Angelotti ed Emanuele Guidi.

Il festival proporrà un palinsesto ricco di eventi, tra esposizioni, performance, laboratori, visite guidate, passeggiate sonore, incontri e dibattiti, coinvolgendo artisti, architetti, designer, urbanisti, giornalisti, ma non solo: a ’Post-Colonia’ saranno protagonisti anche gli ex lavoratori e lavoratrici delle colonie.

Durante le giornate del Festival l’ex colonia Torre Fiat sarà aperta al pubblico e visitabile: la mattina per le scuole, il pomeriggio liberamente, senza prenotazione. In più gli organizzatori hanno pensato di offrire alla cittadinanza delle visite molto speciali, guidate da chi le colonie le ha vissute dall’interno, lavorandoci: in cucina, in lavanderia, nelle camere da letto, nei sotterranei, in piscina, in pineta, nei locali di gestione o in quelli di manutenzione idraulica o elettrica. Le storie degli ex lavoratori e lavoratrici saranno le protagoniste di queste visite. Ci si può candidare per raccontare la propria storia: è sufficiente compilare un questionario sul sito del festival, al link post-colonia.it/cerchiamo-storie.

Vincitore della terza edizione del bando Festival di Architettura, promosso e finanziato dal ministero della Cultura, ’Post-Colonia’ è l’unico progetto selezionato in Toscana tra i dieci riconosciuti a livello nazionale. Partner italiani e internazionali arricchiranno il programma, tra cui il collettivo Orizzontale di Roma, il Civa-Centre Pompidou di Bruxelles, Plateau Urban di Parigi e l’Università di Arti e Design di Karlsruhe. Il festival gode inoltre della collaborazione di Autolinee Toscane, Radio Rai Tre Soldi, Inu (Istituto nazionale di urbanistica), l’associazione Lo Stato dei Luoghi e il dipartimento Dida dell’Università di Firenze.