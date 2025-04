Uno sportello psicologico gratuito per combattere i disturbi alimentari

Dal teatro una spinta importante per dare forza allo sportello psicologico gratuito aperto dal Rotary Club Carrara e Massa, impegnato nel progetto per aiutare i giovani a combattere i disturbi alimentari. E hanno chiesto aiuto già sei ragazzi dopo aver assistito allo spettacolo al teatro Guglielmi di Massa del 19 marzo intitolato “Con il fiocco lilla: le gocce del colibrì”. La rappresentazione, messa in scena dalle attrici Alessandra Berti e Antonella Ianuale con la partecipazione dello psicologo e psicoterapeuta Gianfranco Bontempi, è stata una tappa fondamentale del progetto del Rotary Club Carrara e Massa, contro i disturbi alimentari, tra i quali anoressia e bulimia, sono solo i più conosciuti.

Dopo l’evento a teatro i primi studenti hanno contattato lo sportello psicologico gratuito: un segnale molto importante della diffusione dei disturbi alimentari tra i giovani. E l’obiettivo del progetto del Ratoru è di divulgare le informazioni sempre di più, sensibilizzare sui sintomi dei disagi per incoraggiare sempre di più i ragazzi che vivono situazioni di disagio a chiedere aiuto. Lo sportello psicologico è proprio il primo ausilio per i giovani in difficoltà nel percorso di recupero: si pone come filtro rispetto ai più importanti trattamenti che vengono svolti direttamente dall’azienda sanitaria e consente anche un approccio più libero e discreto. L’iniziativa dello sportello psicologico gratuito è anche un prezioso aiuto alle famiglie, rispetto alle gravi difficoltà che incontrano nell’affrontare questo tipo di disturbo che affligge i figli. Lo sportello è aperto gratuitamente in via Benedetto Croce 24 a Massa, il martedì mattina e il mercoledì pomeriggio. E’ contattabile attraverso il numero telefonico 3664173949, anche con messaggi whatsapp.