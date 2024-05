Uno sportello per il voto dei rumeni

In vista delle elezioni Europee, i cittadini rumeni avranno uno sportello dedicato sul territorio massese dove poter votare. E’ una delle novità emerse durante la riunione convocata dall’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, con i consiglieri rumeni eletti nei vari comuni del territorio italiani. Fra i partecipanti, Robert Deleanu, eletto a Massa nella maggioranza del sindaco Francesco Persiani, vice presidente della Comunità Rumena Daciada, che opera dalla Spezia a Viareggio.

Un incontro durato quasi quattro ore, che ha trattato vari argomenti di interesse per le varie comunità rumene in Italia, fra le più numerose quasi ovunque e che Deleanu presenterà in alcuni incontri da programmare in provincia, con misure a "sostegno dei cittadini dal punto di vista sociale, culturale e imprenditoriale". "Siamo stati informati della collaborazione con le istituzioni dello Stato italiano e dei risultati finora raggiunti in diversi ambiti – spiega Deleanu -. Insieme agli altri consiglieri, abbiamo organizzato un gruppo di coordinamento nazionale nell’interesse dei cittadini romeni in Italia, con il supporto diretto dell’Ambasciata e dei consolati romeni sul territorio. Abbiamo parlato dei romeni di Massa, Carrara, La Spezia, Viareggio e dei problemi che devono affrontare: l’iscrizione all’anagrafe della popolazione, l’iscrizione alle liste per acquisire il diritto di voto, l’assistenza medica, le procedure per l’ottenimento delle pensioni, lo stato dell’ambiente imprenditoriale rumeno nella zona". E per le elezioni del 9 giugno, per garantire a tutti i rumeni le migliori condizioni possibili per esercitare il diritto di voto, a Massa, con il sostegno dell’amministrazione, avremo un seggio elettorale organizzato dal Consolato Romeno a Bologna.

Nella foto il consigliere comunale Robert Deleanu con l’Ambasciatrice Gabriela Dancau a Roma.