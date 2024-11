Università del tempo libero. Al via corsi e laboratori

Lunedì si inaugura il nuovo calendario dell’Università del tempo libero. L’appuntamento è per le 15 nella sala del cinema Garibaldi di via Roma. A presentare i corsi sarà l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. L’università del tempo libero dedicata a Claudia Bagnoni dal 1988 è un punto di riferimento per persone della terza età, ma anche per tutti coloro che vogliono approfondire una delle materie inserite nell’offerta formativa. Un appuntamento molto atteso che come sempre sarà l’occasione per imparare qualcosa di nuovo all’insegna della socializzazione.

Tra le materie più apprezzate tornano il teatro, la pittura e i corsi di ceramica. "L’università del tempo libero si ripropone quest’anno ai nostri affezionati utenti con un’offerta ricca e variegata di lezioni e laboratori guidati da un team di docenti di grande esperienza e ben qualificati – dice l’assessore Dazzi –. Gli spazi, diffusi nel centro storico di Carrara sono stati individuati anche grazie all’attento lavoro del nostro personale alla cultura che ringrazio, tenendo conto dell’accessibilità e dell’idoneità ai corsi che vi si terranno. Siamo convinti che i nostri utenti, come già hanno dimostrato in questi due ultimi anni, sapranno apprezzare l’offerta didattica proposta e fare tesoro delle opportunità di socializzazione attraverso la cultura e lo svago che l’Università del tempo libero da sempre offre e contribuisce a creare".

Un progetto richiesto soprattutto dagli anziani che trovano unmod per imparare nuove tecniche oltre che avere un luogo prezioso per l’aggregazione, contro la solitudine e il tempo libero

Per quanto riguarda le sedi delle lezioni, i corsi di lingua italiana, filosofia, storia dell’arte, inglese, psicologia, francese si svolgeranno nelle sale della biblioteca civica Lodovici di piazza Gramsci a Carrara, mentre quelli di attività fisica e ballo sono in programma nella palestra della scuola elementare di Fossola. I corsi di pittura e ceramica si svolgeranno invece nelle aule del liceo artistico Gentileschi di via Sarteschi in collaborazione con i docenti dell’istituto.

All’offerta formativa si andranno poi ad aggiungere i corsi di teatro e coro. Per chi fosse interessato a frequentare le lezioni c’è ancora la possibilità di iscriversi. Le iscrizioni si possono effettuare solamente in modalità online accedendo al portale Simeal (https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php) usando lo Spid, la carta nazionale dei servizi, la tessera sanitaria o la carta di identità elettronica. La quota di iscrizione è di 150 euro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il settore Cultura allo 0585 64.14.72 (63.13.92-64.13.34).