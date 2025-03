Unità mobile davanti al Noa per gli screening

Al Noa è nuovamente presente l’unità mobile mammografica che consentirà di ampliare l’offerta di mammografie di screening per le donne residenti nell’ambito di Massa Carrara, permettendo loro di poter usufruire di questa importante opportunità preventiva. L’unità mobile, come nelle precedenti occasioni, è stata posizionata all’esterno della Radiologia (lato mare) in viale Mattei e rimarrà in questa sede fino al 28 marzo. Nelle scorse settimane sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce di screening, complete della data e dell’orario di esecuzione dell’esame mammografico.

A coloro che hanno ricevuto l’invito si chiede, come consuetudine, di portare con sé la lettera di invito e il modulo allegato già compilato e firmato, oltre che di recarsi all’appuntamento con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato. L’attività si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. L’esame dura circa 10 minuti ed è solitamente ben tollerato. In alcuni casi lo stiramento delle mammelle, necessario per migliorare la qualità delle immagini, potrebbe però dare una leggera dolorabilità temporanea, che comunque regredisce spontaneamente.

Attualmente nell’Asl Toscana nord ovest lo screening mammografico è offerto gratuitamente ogni 2 anni a tutte le donne con età compresa tra i 50 e i 74 anni e alle donne appartenenti alle fasce 45-49 anni, che si stanno arruolando progressivamente proprio grazie al supporto delle unità mobili.