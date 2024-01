Unione popolare sta con l’Anpi

Unione Popolare e Rifondazione Comunista Massa appoggiano la piattaforma antifascista di Anpi Massa frutto di un lavoro pluriennale fuori e dentro l’associazione partigiana, che in questi giorni è presente davanti al teatro Guglielmi per una petizione che blocchi la scelta di intitolare un luogo in città a Giorgio Almirante. "La ferita del monolite al podestà fascista Bellugi, purtroppo ancora presente in un parco pubblico, ha portato un rinnovato vigore all’antifascismo cittadino. Partendo dalla richiesta di intitolare un ponte al Presidente Sandro Pertini, su iniziativa del Circolo Arci Trentuno Settembre, si è poi via via sviluppato un percorso che ha trovato il suo culmine nella mozione per revocare la cittadinanza onoraria al dittatore assassino Mussolini. Adesso la destra prova a forzare ancora una volta la mano. Per questo invitiamo la cittadinanza democratica a sostenere, promuovere e firmare la petizione dell’Anpi".