Unghie affilate per la prossima sfida casalinga

Dopo la domenica di meritato riposo la Carrarese si ritroverà oggi per il primo allenamento della settimana in vista del match di sabato allo stadio dei Marmi contro la Cremonese. Gli azzurri per questa sfida dovranno fare a meno di Cicconi che verrà squalificato. Al suo posto sulla fascia sinistra giocherà Belloni o potrebbe venire adattato Bouah. Gli strali del giudice sportivo si abbatteranno anche sulla compagine grigiorossa visto che i diffidati Castagnetti e Barbieri sono stati ammoniti contro il Cesena e dovranno fermarsi per un turno. Hanno scontato, invece, la giornata di stop sia Cerri che Vazquez. Le due squadre ritroveranno, perciò, un attaccante per parte. Per il "Mudo", però, resta aperta l’indagine della procura federale per il caso di razzismo con Dorval del Bari. Restando in casa apuana si spera che il match di sabato sia quello del rientro anche per Marco Bleve. Il portierone aveva messo nel mirino questa data come quella del ritorno tra i pali ma soltanto al termine della settimana di allenamento si avranno indicazioni più precise al riguardo. Da Cremona da giorni era partita la richiesta di biglietti. Oltre 400 sono già stati prenotati. Sicuramente i 620 posti destinati al settore ospiti verranno bruciati in pochissimo tempo. Nell’ultima gara interna contro la Salernitana sono rimasti invenduti quasi 300 biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale ma stavolta tutto lascia pensare che lo stadio dei Marmi sarà completamente gremito.

Gianluca Bondielli