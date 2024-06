Un’estate di musica. Da Cristicchi a Pagani al blues, al gospel. Ecco le note d’autore

Un’estate all’insegna della musica d’autore. Sono tanti i protagonisti dei concerti che, a partire dal 14 giugno e fino al 30 agosto, animeranno il centro storico cittadino. Un programma di concerti che è frutto della collaborazione tra il Comune e la Fondazione Toscana spettacolo, per un cartellone estremamente versatile pensato come omaggio ad alcuni autori che hanno caratterizzato la storia della musica italiana.

A presentare il cartellone estivo nella sempre suggestiva cornice del ridotto degli Animosi, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi insieme a Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana spettacolo. "Nomi validi per garantire un’offerta di qualità tra tradizione e sperimentazione – ha spiegato l’assessore Dazzi – e ringrazio Fondazione Toscana Spettacolo per il lavoro svolto insieme che ha portato a un bel cartellone". Tutti gli appuntamenti in programma, sette in totale, saranno ad ingresso libero e distribuiti all’aperto nel centro storico di Carrara.

Ad aprire venerdì 14 giugno sarà l’esibizione itinerante per le vie del centro storico della Rusty Brass Band con le loro dolci melodie e la sonorità degli ottoni a ritmi funk e rock. Venerdì 21 giugno sul palco di piazza XXVII Aprile arriva Mauro Pagani con Creuza De Ma, omaggio a Fabrizio De André in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione dell’album. Sabato 29 giugno sempre in piazza XXVII Aprile, Simone Cristicchi e Amara porteranno il repertorio di Franco Battiato in ‘Torneremo ancora’: un viaggio musicale alla ricerca del mistico e del sensuale, in una nuova veste arrangiata dal maestro Valter Sivilotti. A luglio il primo appuntamento sarà giovedì 11 in piazza Menconi a Marina con il concerto dei Vocal Blue Trains, gruppo vocale polifonico con impronta gospel e le moderne sonorità della musica elettronica e house. Sabato 27 luglio arrivano i Formula 3 in piazza Gramsci sul Palco della Musica per una serata dedicata a Lucio Battisti. Il programma prosegue sabato 24 agosto sempre sul Palco della musica con il musicista e musicoterapista Tommaso Novi, con una cattedra di Fischio musicale, l’unica ufficiale in Europa, che presenta ‘Fischiando la storia della mia vita’. Infine ultimo appuntamento venerdì 30 agosto ancora una volta sul Palco della musica con ‘L’arte dell’incontro’ di Maurizio Fabrizio, uno dei più importanti compositori italiani, sul palco accompagnato da Katia Astarita, per uno spettacolo in cui sono ripercorse le tappe più significative del viaggio musicale dell’artista. "Varietà di stili importante – ha aggiunto la direttrice Patrizia Coletta – e sette appuntamenti che rappresentano un impegno culturale ed economico, valorizzando il centro cittadino e aperto a tutti".