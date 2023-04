Underground Battle La Street Dance a teatro

La street dance porta al Teatro degli Animosi “battaglie” e showcase. Il tempio dello spettacolo teatrale della città cambia pelle per due giorni con la sesta edizione di UBG – Underground Battle, l’evento dedicato alla street dance in tutte le sue espressioni, dal popping alla breakdance, dalla housedance al waacking e allo stile vogue in agenda da sabato 29 a domenica 30 aprile. Il Teatro degli Animosi sarà una delle due location selezionate per ospitare la kermesse della danza organizzata da Urban Concept Academy per la direzione artistica di Massimiliano Mosti, con il fondamentale contributo del Comune di Carrara e della Fondazione Marmo. L’altro palcoscenico della rassegna sarà piazza Gramsci, che per l’occasione si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Al Teatro degli Animosi si svolgeranno parte dei workshop, le selezioni e le finali dei concorsi coreografici oltre agli spettacoli. Le iscrizioni ai workshop sono ancora aperte.

Underground Battle, novità nella programmazione culturale e turistica di Carrara, si propone di contribuire a promuovere la città e riaccendere le luci sul centro storico coinvolgendo tanti giovani e tante crew che arriveranno da molte province toscane e da tutta Italia. I partecipanti ai workshop e ai concorsi coreografici soggiorneranno nelle strutture del territorio e vivranno intensamente il centro storico comunicando l’evento attraverso i social e i loro canali. Sono dodici i super ospiti della scena hip hop contemporanea che terranno i workshop, una parte dei quali gratuiti, e soprattutto chiamati ad alzare il tasso di competenza della giuria. Da Nelson, giurato RedBull, ad Inox, da Joker Yudat a Taji Dihier, da Marco Cavalloro al freestyler Gabriel Ledda, da Shorty ad Eleonora Blanco reduce dalla vittoria al Dancehallmovement di Torino, a Effya Giovanni Gava.

Non solo spettacolari battaglie e concorsi coreografici a colpi di improvvisazione, originalità e creatività, l’UGB regala alla città un vero e proprio showcase di alcune delle migliori compagnie hip hop del panorama nazionale. Sul palco del teatro cittadino si avvicenderanno sabato 29 (dalle 20) la Compagnia Bellanda con la pluripremiata coreografia che trae la sua ispirazione dal Simposio di Platone per esplorare, a passo di danza, la società di oggi interpretata da Lia Claudia Latini e “Gava” Giovanni Leonarduzzi; la House to Be di Roma creata da Giovanni Wers, breaker partenopeo ammirato in molti programmi di Rai e Mediaset come Tale e Quale Show di Carlo Conti, Miss Italia, Made in Sud e due edizioni di Sanremo; la Noah Dance Company, premiata come miglior compagnia in diversi eventi di danza internazionali, con “Canone inverso, uno spettacolo che racconta come la vita possa essere vissuta in modi diversi dalle scelte che si intraprendono. La Noah dance Company è stata premiata come miglior compagnia in diversi eventi di danza internazionali e la In Good Company di Silvia Cerdelli tra le più influenti interpreti del waacking, che a Carrara proporrà uno spettacolo sulle possibili declinazioni della parola “Tempo”.