Un’altra luce si accende in città. Festa per il nuovo Centro Salus: "Equipe multidisciplinare di cura"

Quattro attività aperte in meno di un mese ad Aulla: dalla ristorazione all’abbigliamento, passando per la salute. Quest’ultimo è il caso del Centro Salus Apuano, inaugurato di recente in Quartiere Matteotti al civico 8 dalle due fondatrici, la psicologa Arianna Petriccioli e la logopedista e tutor Dsa Benedetta Del Padrone.

"Più che un’inaugurazione è stata una presentazione - tiene a precisare la Petriccioli - in cui ho esibito il progetto e anche la squadra di lavoro". La mission è la salute, come dice lo stesso nome del centro preso a prestito dal latino: "Salute intesa non semplicemente come assenza di malattia o infermità - spiega la Petriccioli - ma, come vuole la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale". Nelle intenzioni, infatti, c’è la creazione di un’equipe multidisciplinare per allargare l’offerta di cura. Ad oggi, oltre alle due fondatrici con le loro rispettive professionalità, il Centro accoglie anche altre specialiste: psicologa dello sviluppo, nutrizionista, dietologa, psicomotricista, osteopata. "Ci potrebbero stare anche altri specialisti - anticipa - e comunque si tratta di servizi che interessano tutte le fasce d’età".

La Petriccioli, aullese doc, spiega inoltre: "Siamo tutti professionisti con studi già avviati in costa e a Carrara. Ma, crediamo in Aulla e abbiamo scelto di provare ad aprire un nostro centro anche qui dopo un’attenta analisi di mercato dalla quale abbiamo evinto le potenzialità". Ma non solo offerta di cura ma anche di informazione e prevenzione: "Il nostro - prosegue - è un progetto già ben avviato. Abbiamo già in cantiere numerose iniziative da concordare con l’amministrazione comunale di Aulla, che riguardano progetti di informazione, ricerca e divulgazione di informazione".

La Petriccioli ha già avviato da anni collaborazioni gratuite con le scuole di Bagnone e Villafranca: "Facciamo incontri mirati per trattare un particolare tema, come il bullismo o le insidie della rete, trattandolo sia da un punto di vista psicologico, con l’analisi di un dato comportamento, sia giuridico grazie alla collaborazione gli avvocati Matteo Marginesi e Umberto Zangani, nonché del Magistrato che si rende di volta in volta disponibile". Previsti a breve degli incontri gratuiti con la cittadinanza di Aulla e, prossimo obiettivo, formazione e informazione nelle scuole aullesi.

Michela Carlotti